Arts plastiques Rue du Fresne Renazé

Arts plastiques

Rue du Fresne Centre social Douanier Rousseau Renazé Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

2026-02-17

Dès 6 ans

Pendant les vacances scolaires, profitez d’activités en famille !

10 places .

Rue du Fresne Centre social Douanier Rousseau Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 55 80 centresocial@ccas-renaze.fr

English :

From 6 years old

