Arts plastiques , saynète en bocal Labatut
Arts plastiques , saynète en bocal Labatut jeudi 16 avril 2026.
Arts plastiques , saynète en bocal
Pôle de culture, route de l’église Labatut Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Atelier arts plastiques:
Parents (grands-parents) enfants à partir de 4 ans.
Viens réaliser une saynète en bocal à partir d’albums recyclés, découpage, collage
Atelier arts plastiques:
Parents (grands-parents) enfants à partir de 4 ans.
Viens réaliser une saynète en bocal à partir d’albums recyclés, découpage, collage .
Pôle de culture, route de l’église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 54 32 traitdunion.labatut@orange.fr
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English : Arts plastiques , saynète en bocal
Plastic arts workshop:
Parents (grandparents) children aged 4 and over.
Come and create a play in a jar using recycled albums, cut-outs and collage
L’événement Arts plastiques , saynète en bocal Labatut a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans