Arts plastiques , saynète en bocal

Pôle de culture, route de l’église Labatut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Atelier arts plastiques:

Parents (grands-parents) enfants à partir de 4 ans.

Viens réaliser une saynète en bocal à partir d’albums recyclés, découpage, collage

Atelier arts plastiques:

Parents (grands-parents) enfants à partir de 4 ans.

Viens réaliser une saynète en bocal à partir d’albums recyclés, découpage, collage .

Pôle de culture, route de l’église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 54 32 traitdunion.labatut@orange.fr

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English : Arts plastiques , saynète en bocal

Plastic arts workshop:

Parents (grandparents) children aged 4 and over.

Come and create a play in a jar using recycled albums, cut-outs and collage

L’événement Arts plastiques , saynète en bocal Labatut a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans