Arts & Regards

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Découvrez les créations de Leelou, Evanne, Patrice, Jean-Louis et Sacha, 5 passionnés d’arts vous présentent une exposition riche et diversifiée peintures, bandes dessinées et photographies

Du 23 février au 1er mars 2026, la Ville de Courseulles-sur-Mer organise la 5ème édition d’Arts & Regards, une exposition qui met à l’honneur 5 artistes amateurs.

Pendant 1 semaine, venez rencontrer et découvrir les créations de Leelou, Evanne, Patrice, Jean-Louis et Sacha. Ces 5 passionnés d’arts vous présenteront une exposition riche et diversifiée. Peintures, bandes dessinées et photographies seront au programme.

Rendez-vous Salle Quiquemelle, Place du Marché

– le lundi 23 février de 14h30 à 18h

– du mardi 24 février au dimanche 1er mars de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Exposition gratuite et ouverte à tous.

+ d’infos sur https://www.courseulles-sur-mer.com/actualites/arts-regards/ .

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Arts & Regards

Discover the creations of Leelou, Evanne, Patrice, Jean-Louis and Sacha, 5 art enthusiasts presenting a rich and varied exhibition of paintings, comics and photographs

