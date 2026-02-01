Arts & Scènes Revue de Cuisine Montbard
Arts & Scènes Revue de Cuisine
Espace Paul Eluard Montbard Côte-d’Or
Début : 2026-02-14 17:30:00
fin : 2026-02-14 18:30:00
2026-02-14
Aux rythmes ensoleillés des chansons françaises et espagnoles, un couple nous conte avec humour et tendresse, les plus grands moments de sa vie. Une histoire tendre où la danse, le rire et l‘émotion se mêlent aux arts du mime et du geste. Les danseurs bondissent du hip-hop à la salsa et troquent les danses de salon pour une version moderne et originale !
Gratuit |Tout public à partir de 6 ans | 17h30 à l’Espace Paul Eluard
Durée 1h .
