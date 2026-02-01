Arts & Scènes Revue de Cuisine

Espace Paul Eluard Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:30:00

fin : 2026-02-14 18:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Aux rythmes ensoleillés des chansons françaises et espagnoles, un couple nous conte avec humour et tendresse, les plus grands moments de sa vie. Une histoire tendre où la danse, le rire et l‘émotion se mêlent aux arts du mime et du geste. Les danseurs bondissent du hip-hop à la salsa et troquent les danses de salon pour une version moderne et originale !

Gratuit |Tout public à partir de 6 ans | 17h30 à l’Espace Paul Eluard

Durée 1h .

Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arts & Scènes Revue de Cuisine

L’événement Arts & Scènes Revue de Cuisine Montbard a été mis à jour le 2026-01-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)