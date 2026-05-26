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Arts urbains Skate Skatepark puis au Forum Seignosse

Arts urbains Skate Skatepark puis au Forum Seignosse

Arts urbains Skate Skatepark puis au Forum Seignosse mercredi 5 août 2026.

Lieu
Skatepark puis au Forum
Adresse
Au Forum du Penon
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Gratuit

Seignosse

Arts urbains Skate

Skatepark puis au Forum Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 21:45:00

Date(s) :
2026-08-05

Démonstration et initiation de skate.
De 20h30 à 21h45.
Gratuit.
A partir de 8 ans.
Organisé par la Mairie de Seignosse.
Seignosse met les sports urbains à l’honneur !
Plongez dans l’univers du skateboard avec une démonstration au skatepark du Penon, suivie d’une initiation au Forum du Penon à Seignosse Océan.

De 20h30 à 21h45.
Gratuit.
A partir de 8 ans.
Prévoir chaussures fermées.
A disposition skates, casques et protections.

Organisé par la Mairie de Seignosse.   .

Skatepark puis au Forum Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

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English : Arts urbains Skate

Skateboarding demonstration and initiation.
From 8.30pm to 9.45pm.
Free admission.
Ages 8 and up.
Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Arts urbains Skate Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse

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