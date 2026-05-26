Arts urbains Skate Skatepark puis au Forum Seignosse

Seignosse

Arts urbains Skate

Skatepark puis au Forum Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 21:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Démonstration et initiation de skate.

De 20h30 à 21h45.

Gratuit.

A partir de 8 ans.

Organisé par la Mairie de Seignosse.

Seignosse met les sports urbains à l’honneur !

Plongez dans l’univers du skateboard avec une démonstration au skatepark du Penon, suivie d’une initiation au Forum du Penon à Seignosse Océan.

De 20h30 à 21h45.

Gratuit.

A partir de 8 ans.

Prévoir chaussures fermées.

A disposition skates, casques et protections.

Organisé par la Mairie de Seignosse. .

Skatepark puis au Forum Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Arts urbains Skate

Skateboarding demonstration and initiation.

From 8.30pm to 9.45pm.

Free admission.

Ages 8 and up.

Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Arts urbains Skate Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse