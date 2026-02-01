Arts visuels au Festival Everybody 2026 Le Carreau du Temple Paris

Expositions photo

Afro ! – Brigitte Sombié et Rokhaya Diallo – Imany Griffon – © Brigitte Sombié ; Crédits : © Brigitte Sombié

Afro ! de Brigitte Sombié et Rokhaya Diallo

Jeudi 19 au samedi 21 février 2026 (jeudi 13h30-18h, vendredi 12h-19h, samedi 10h30-18h) – Entrée libre

Dimanche 22 février 2026 (14h-20h) – Accès avec un billet Battle Waacking

Afro ! est conçue par la journaliste, écrivaine et réalisatrice Rokhaya Diallo et la photographe Brigitte Sombié à partir de leur livre du même nom.

Rokhaya Diallo découvre à New-York le mouvement « nappy » (contraction de « natural and happy ») qui lui donne l’envie de partir en quête des parisien·nes d’origine africaine qui portent leurs cheveux naturels, non défrisés. Elle associe à son projet la photographe Brigitte Sombié. Un an de rencontres, d’entretiens, de prises de vues, qui forment une galerie de portraits et de témoignages. Puis, poussées par la volonté de dépasser les limites du livre et d’ouvrir ces regards et ces touchantes histoires à un public plus large, les co-auteures créent une exposition.

Plaidoyer pour l’estime de soi et la diversité, les portraits et les témoignages présentent des femmes et des hommes parisien·nes autant à l’aise avec leur identité européenne qu’avec leur apparence physique témoignant de liens plus ou moins lointains avec le continent africain. Ces photographies de personnes d’ascendance africaine célèbres ou anonymes qui portent leurs cheveux naturels, associées à des phrases, dessinent le visage d’un Paris du XXIe siècle : Paris ville métisse.

PIGMENT – Sisley Loubet – Vue d’exposition © Cartounet ; Crédits : Vue d’exposition © Cartounet

PIGEMENT de Sisley Loubet

Jeudi 19 au samedi 21 février 2026 (jeudi 13h30-18h, vendredi 12h-19h, samedi 10h30-18h) – Entrée libre

Dimanche 22 février 2026 (14h-20h) – Accès avec un billet Battle Waacking

L ’exposition PIGMENT est une expérience immersive, proposée par la danseuse Sisley Loubet (qui fait carrière aux États-Unis dont le Super Bowl). Les photos entrelacent l’univers de la scénographie, de la photographie, de la danse et du cinéma pour interroger la relation entre la couleur et l’identité. Sisley Loubet souligne et célèbre le métissage de la Guyane. Chaque portrait marie et met en contraste des teintes monochromatiques. Les modèles, majoritairement danseur·euses, insufflent du mouvement aux œuvres pour illustrer la nature mouvante et plurielle de l’identité, en constante évolution, et en résonance avec la diversité culturelle de cette région d’Amérique du Sud.

« C’est une exposition artistique mêlant la photographie, la danse, la poésie visuelle… C’est une exposition hybride, métissée, colorée qui me ressemble. » Sisley Loubet

Installation

Le Rêve de l’Autre – Rideau Magritte – © M’barka Amor ; Crédits : © M’barka Amor

Le Rêve de l’Autre de M’barka Amor

Jeudi 19 au samedi 21 février 2026 (jeudi 13h30-18h, vendredi 12h-19h, samedi 10h30-18h) – Entrée libre

Dimanche 22 février 2026 (14h-20h) – Accès avec un billet Battle Waacking

Le corps est au centre de la réflexion artistique de la plasticienne et performeuse M’barka Amor. « Mon travail est d’imaginer des fictions sur le sujet des exilés, des immigrés. Le Rêve de l’Autre est aussi celui des exilés qui quittent leur pays pour un avenir plus heureux. » C’est donc les souvenirs de rêves d’exilé·es tunisien·nes qui nourrissent la matière de l’exposition.

Le Rêve de l’Autre est une installation conçue comme un ensemble de seuils textiles, de photomontages imprimés sur de grands rideaux monumentaux. Le corps de la mère de l’artiste est photographié, mis en scène et placé dans des univers picturaux très identifiables – Man Ray, Magritte et Manet. La lumière, l’air et les corps traversent ces voiles semi-transparents. Leur matière légère ne fige rien : l’image devient une zone de rencontre mouvante. Ce déplacement transforme la relation à l’œuvre en une expérience vécue, corporelle, presque chorégraphique.

Entre expositions photo et installations immersives, les arts visuels investissent la Halle du Carreau du Temple pour explorer les identités, les corps et leurs métissages.

Du jeudi 19 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

gratuit sous condition

Entrée libre (sauf dimanche, accès uniquement avec un billet Battle Waacking)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-23T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/WRFH2RDF +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

