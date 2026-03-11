Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova Salles du castelet Excideuil
Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova Salles du castelet Excideuil samedi 12 septembre 2026.
Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova
Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-12
Pays poreux, territoire paysan.
Ouverture de 15h à 18h du jeudi au dimanche.
Vernissage le 11 septembre à 18h30.
Pays poreux, territoire paysan
En douze mille ans, l’agriculture est passée d’invention fondatrice à activité marginalisée. Face à ce déclin et à la menace qu’il représente pour la souveraineté alimentaire et le lien à la terre, l’artiste fait de la paysannerie le cœur de sa pratique. Ses œuvres témoignent d’un territoire vivant et entremêlé, où les paysannes, en s’ancrant au sol, en deviennent une composante à part entière.
Cette exposition fait suite à une résidence aux Grandes Fenêtres soutenue par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.
Ouverture de 15h à 18h du jeudi au dimanche.
Vernissage le 11 septembre à 18h30. .
Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova
Porous country, peasant territory.
Open from 3 pm to 6 pm, Thursday to Sunday.
Opening on September 11 at 6:30pm.
L’événement Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova Excideuil a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère