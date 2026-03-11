Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova Salles du castelet Excideuil

Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova

Pays poreux, territoire paysan.

Ouverture de 15h à 18h du jeudi au dimanche.

Vernissage le 11 septembre à 18h30.

En douze mille ans, l’agriculture est passée d’invention fondatrice à activité marginalisée. Face à ce déclin et à la menace qu’il représente pour la souveraineté alimentaire et le lien à la terre, l’artiste fait de la paysannerie le cœur de sa pratique. Ses œuvres témoignent d’un territoire vivant et entremêlé, où les paysannes, en s’ancrant au sol, en deviennent une composante à part entière.

Cette exposition fait suite à une résidence aux Grandes Fenêtres soutenue par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

English : Arts visuels Exposition au château Angelina Pavlova

Porous country, peasant territory.

Open from 3 pm to 6 pm, Thursday to Sunday.

Opening on September 11 at 6:30pm.

