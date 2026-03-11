Arts visuels Exposition au château association Hodi Salles du castelet Excideuil

Arts visuels Exposition au château association Hodi

DIALOGUES ENTRE LE PÉRIGORD ET LE ZIMBABWE exposition collective

Rickson Zavare, Noah Tabo, Goodson Mlera, Thierry Meymerie, Therence Vergnac, Emmanuelle Gaillard, Brice Lambert.

Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf le mardi.

Vernissage le 4 juillet à 18h30.

Nous ne sommes jamais séparés du monde qui nous entoure. Les paysages, les formes, les matières et les couleurs nous façonnent autant que nous les façonnons. L’exposition Présences fait dialoguer le Périgord et le Zimbabwe et invite à ressentir les vibrations qui traversent la pierre, les paysages et le vivant.

Ici, les présences appellent la nôtre.

Association Hodi*

(*bonjour en swahili)

Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

