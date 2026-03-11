Arts visuels Exposition au château Christine Drouillard & olivier ulivieri Salles du castelet Excideuil

Arts visuels Exposition au château Christine Drouillard & olivier ulivieri

Ex [art] ordinaire réunit un sculpteur et une photographe dont les univers se répondent avec une délicate intensité.

Ouverture de 15h à 18h sauf le mardi.

Vernissage le 21 août à 18h30.

réunit un sculpteur et une photographe dont les univers se répondent avec une délicate intensité. Ensemble, ils composent un parcours sensible où chaque pièce semble murmurer une histoire à deviner. Une exposition qui célèbre la puissance créatrice du rêve et la beauté des regards croisés.

+ Balade photo La révélation du merveilleux dans l’insoupçonné le lundi 24 août à partir de 15h avec Christine Drouillard.

Venir avec son appareil photo ou son téléphone.

Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

English : Arts visuels Exposition au château Christine Drouillard & olivier ulivieri

Ex [art] ordinaire brings together a sculptor and a photographer whose worlds respond to each other with delicate intensity.

Open 3-6pm except Tuesdays.

Opening on August 21 at 6:30pm.

