Arts visuels Exposition au château Christine Drouillard & olivier ulivieri Salles du castelet Excideuil

Ex [art] ordinaire réunit un sculpteur et une photographe dont les univers se répondent avec une délicate intensité.
Ouverture de 15h à 18h sauf le mardi.
Vernissage le 21 août à 18h30.
Ex [art] ordinaire
réunit un sculpteur et une photographe dont les univers se répondent avec une délicate intensité. Ensemble, ils composent un parcours sensible où chaque pièce semble murmurer une histoire à deviner. Une exposition qui célèbre la puissance créatrice du rêve et la beauté des regards croisés.
+ Balade photo La révélation du merveilleux dans l’insoupçonné le lundi 24 août à partir de 15h avec Christine Drouillard.
Venir avec son appareil photo ou son téléphone.
Ouverture de 15h à 18h sauf le mardi.
Vernissage le 21 août à 18h30. .
Salles du castelet Château d'Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com
English : Arts visuels Exposition au château Christine Drouillard & olivier ulivieri
Ex [art] ordinaire brings together a sculptor and a photographer whose worlds respond to each other with delicate intensity.
Open 3-6pm except Tuesdays.
Opening on August 21 at 6:30pm.
