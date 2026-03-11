Arts visuels Exposition au château Exposition collective Salles du castelet Excideuil

Arts visuels Exposition au château Exposition collective

TRACES FUGITIVES

Peinture à l’huile, encre de chine, estampe, photographie, argentypes, argile, installation et poésie de Sophie Delizée, Sophie Hawkes, Catherine Mossière, Grania Scott et Stephen Sartarelli.

Ouverture de 15h à 18h sauf le mardi.

Vernissage le 5 juin à 18h30.

Par cette exposition, nous souhaitons célébrer le flux du temps, l’impermanence, les moments de spontanéité et d’inspiration, et aussi les ombres, les non-dits, le côté sombre et mystérieux de l’existence…

Quatre plasticiennes et un poète* à la recherche de la sérénité dans l’agitation, celle que l’on perçoit à travers les moments éphémères et les étincelles du réel, les essences qui se fixent dans nos traces fugitives.

+ Stephen Sartarelli propose une lecture de ses poésies le 13 juin à 16h.

+ Sophie Delizée propose une lecture-concert le 27 juin à 17h.

excitoeil@gmail.com

