Arts visuels Exposition au château Exposition collective Salles du castelet Excideuil

Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-28
2026-06-06
TRACES FUGITIVES
Par cette exposition, nous souhaitons célébrer le flux du temps, l’impermanence, les moments de spontanéité et d’inspiration, et aussi les ombres, les non-dits, le côté sombre et mystérieux de l’existence…
Quatre plasticiennes et un poète* à la recherche de la sérénité dans l’agitation, celle que l’on perçoit à travers les moments éphémères et les étincelles du réel, les essences qui se fixent dans nos traces fugitives.
Peinture à l’huile, encre de chine, estampe, photographie, argentypes, argile, installation et poésie de * Sophie Delizée, Sophie Hawkes, Catherine Mossière, Grania Scott et Stephen Sartarelli.
+ Stephen Sartarelli propose une lecture de ses poésies le 13 juin à 16h.
+ Sophie Delizée propose une lecture-concert le 27 juin à 17h.
Ouverture de 15h à 18h sauf le mardi.
Vernissage le 5 juin à 18h30. .
Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com
