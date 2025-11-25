Arts visuels Le Petit Prince Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 21 EUR

Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Le Petit Prince

D’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, avec la voix de Philippe Torreton, magie augmentée Moulla.



Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes personnes. Antoine de Saint-Exupéry

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

The Little Prince

Based on the work by Antoine de Saint-Exupéry, with the voice of Philippe Torreton, Moulla augmented magic.



« The Little Prince is a children’s book written for grown-ups Antoine de Saint-Exupéry

German :

Der kleine Prinz

Nach dem Werk von Antoine de Saint-Exupéry, mit der Stimme von Philippe Torreton, Augmented Magic Moulla.



« Der Kleine Prinz ist ein Buch für Kinder, das für große Menschen geschrieben wurde. » Antoine de Saint-Exupéry

Italiano :

Il Piccolo Principe

Basato sull’opera di Antoine de Saint-Exupéry, con la voce di Philippe Torreton, la magia aumentata di Moulla.



« Il Piccolo Principe è un libro per bambini scritto per gli adulti Antoine de Saint-Exupéry

Espanol :

El Principito

Basado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry, con la voz de Philippe Torreton, Moulla magia aumentada.



« El Principito » es un libro infantil escrito para adultos Antoine de Saint-Exupéry

