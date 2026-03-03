Arts visuels Synoptiques au château Quique Gurevich Salles du castelet Excideuil

Arts visuels Synoptiques au château Quique Gurevich

Salles du castelet Château d'Excideuil Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-03-28

Quique Gurevich présente PETITES CRÉATURES

Un univers d’êtres nés du fer et du bois.

Dans cette exposition, les matériaux récupérés prennent une nouvelle vie sous la forme de personnages humains et d’animaux. De petites sculptures qui sauvent de l’oubli des histoires minuscules.

Cette exposition a lieu dans le cadre du festival Cinespañol et est en partenariat avec La Galariá daus Cònsols (place Bugeaud à Excideuil) qui présentera des dessins et des peintures de l’artiste et Excit’oeil, des sculptures dans les salles du castelet.

+ Quique Gurevich propose également des médiations et des ateliers.

Vernissage le 28 mars à 18h à La Galariá. .

Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

