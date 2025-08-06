Arts vivants: Tout va bien La Luna Negra Bayonne
Arts vivants: Tout va bien La Luna Negra Bayonne jeudi 18 décembre 2025.
Arts vivants: Tout va bien
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Seul en scène, comédie fantastique, création originale, théâtre contemporain, ovni Tim Burtonien !
Ce soir, Victor fête ses 30 ans.
Il est heureux.
Mais ça n’intéresse personne.
Qui s’intéresse au bonheur ?
Ici, il est nécessaire d’avoir un problème pour exister*.
Alors pour ne pas disparaître, Victor va devoir trouver une faille dans son système.
Et vite…
(*toute ressemblance avec notre société actuelle serait purement fortuite.)
Durée du spectacle 65 min
Recommandation d’âge à partir de 10 ans .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
English : Arts vivants: Tout va bien
German : Arts vivants: Tout va bien
Italiano :
Espanol : Arts vivants: Tout va bien
L’événement Arts vivants: Tout va bien Bayonne a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Bayonne