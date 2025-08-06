Arts vivants: Tout va bien La Luna Negra Bayonne

Arts vivants: Tout va bien

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Seul en scène, comédie fantastique, création originale, théâtre contemporain, ovni Tim Burtonien !

Ce soir, Victor fête ses 30 ans.

Il est heureux.

Mais ça n’intéresse personne.

Qui s’intéresse au bonheur ?

Ici, il est nécessaire d’avoir un problème pour exister*.

Alors pour ne pas disparaître, Victor va devoir trouver une faille dans son système.

Et vite…

(*toute ressemblance avec notre société actuelle serait purement fortuite.)

Durée du spectacle 65 min

Recommandation d’âge à partir de 10 ans .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05

