Arts x Sciences : être autochtone en ville ?, Stimultania, Strasbourg
Arts x Sciences : être autochtone en ville ?, Stimultania, Strasbourg mardi 14 avril 2026.
Arts x Sciences : être autochtone en ville ? Mardi 14 avril, 19h00 Stimultania Bas-Rhin
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T19:00:00+02:00 – 2026-04-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-14T19:00:00+02:00 – 2026-04-14T21:00:00+02:00
En partant des travaux de Sandrine Baudry – Maître de Conférences en Études Nord-Américaines à l’Université de Strasbourg – sur les autochtones, nous parlerons des rapports de pouvoir entre les peuples historiquement colonisateurs, et historiquement colonisés. Comment la domination se manifeste et quels sont les outils des chercheurs pour travailler sur ce sujet ?
Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.stimultania.org/etre-autochtone-en-ville/ »}]
Nouvelle soirée arts x sciences, proposée par le collectif des Schlouck de Sciences à Stimultania ! conférence art
© Marc Meinau
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