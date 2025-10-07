ARTUS CAEN ET IFS vous attendent en agence France Travail ! Agence CAEN FRESNEL Caen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T09:00 – 2025-10-07T11:30

Fin : 2025-10-07T09:00 – 2025-10-07T11:30

Le groupe ARTUS, représenté par les agences de Caen et IFS, sera présent en agence France Travail pour vous recevoir . Profitez des opportunités en cours : Coffreur bancheur / Maçon finisseur / Etancheur bardeur / Peintre industriel / Peintre bâtiment / Manoeuvre BTP / TP, manoeuvre TP/ Signalisation / Plombier / Electricien / Plaquiste / Décortiqueur de coquilles st jacques / Préparateur de commande / Cariste / Manutentionnaire / Chauffeur PL messagerie / Chauffeur SPL

Présentez vous entre 9h et 11h30 avec votre cv actualisé, et démontrez votre meilleure motivation à travers un entretien individuel !

Agence CAEN FRESNEL 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy

