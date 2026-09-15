AGENDA · Lys-Haut-Layon
ARTUS fait son show Lys-Haut-Layon
jeudi 24 septembre 2026 · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
ARTUS fait son show
20 place St Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 22:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! .
20 place St Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com
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English :
L’événement ARTUS fait son show Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Choletais
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