Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

ARTUS fait son show

20 place St Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 22:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! .

20 place St Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

L’événement ARTUS fait son show Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Choletais