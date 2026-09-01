Artus, le show XXL – CinéSpectacle Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Familia de Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Artus, le show XXL – CinéSpectacle
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 18.43 – 18.43 – 18.43 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran !
Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, dans un format totalement inédit : une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant.
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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr
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English :
Artus is putting on an XXL show—one to see on the big screen!
He’s making history by becoming the first comedian to take the stage at Paris La Défense Arena in a completely new format: a fusion of genres—combining comedy and a live experience—never seen before.
L’événement Artus, le show XXL – CinéSpectacle Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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