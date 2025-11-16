Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Arty babies dimanche 16 novembre 2025.

Arty babies

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-11-16 11:00:00
fin : 2025-11-16 11:30:00

2025-11-16

Un dimanche matin par mois, le musée est dédié aux tout-petits pour vivre ensemble leurs premiers émois artistiques.
Découvrez une visite multisensorielle de 30 minutes adaptée aux enfants de 2 à 4 ans pour aller à la rencontre d’une œuvre du musée.   .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33  musees@cherbourg.fr

