Arty Show #11 Salon de la lunette de créateurs – Magasin Printemps Le Havre, 22 mai 2025 12:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Arty Show #11 Salon de la lunette de créateurs Magasin Printemps 32 Avenue René Coty Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-22 12:00:00

fin : 2025-05-22 22:00:00

2025-05-22

2025-05-23

Votre salon Arty-Show Lunettes est de retour pour sa 11ème édition !

La lunetterie et l’art se croisent une fois par an au Havre. Stéphane Brasse a imaginé et créé un salon de la monture de lunettes ouvert au public, agrémenté par une exposition d’œuvres artistiques Havraises. Les représentants des créateurs sont à ses côtés pendant ces deux jours pour vous présenter l’ensemble de leurs collections.

Magasin Printemps 32 Avenue René Coty

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 51 80 09

English : Arty Show #11 Salon de la lunette de créateurs

Your Arty-Show Lunettes is back for its 11th edition!

Eyewear and art meet once a year in Le Havre. Stéphane Brasse has imagined and created an eyewear show open to the public, enhanced by an exhibition of artistic works from Le Havre. Designer representatives are on hand to present their collections over the two days.

German :

Ihre Arty-Show Brillen ist wieder da und geht in die 11. Runde!

Einmal im Jahr treffen in Le Havre Brillenherstellung und Kunst aufeinander. Stéphane Brasse hat eine öffentlich zugängliche Brillenmesse konzipiert und ins Leben gerufen, die durch eine Ausstellung von Kunstwerken aus Le Havre ergänzt wird. Die Vertreter der Designer stehen ihm an diesen beiden Tagen zur Seite, um Ihnen ihre Kollektionen zu präsentieren.

Italiano :

Il vostro Arty-Show Lunettes torna per la sua 11a edizione!

Occhiali e arte si incontrano una volta all’anno a Le Havre. Stéphane Brasse ha immaginato e creato una mostra di occhiali aperta al pubblico, arricchita da un’esposizione di opere artistiche di Le Havre. I rappresentanti degli stilisti saranno presenti durante le due giornate per presentare le loro collezioni complete.

Espanol :

¡Tu Arty-Show Lunettes vuelve en su 11ª edición!

Las gafas y el arte se dan cita una vez al año en Le Havre. Stéphane Brasse ha imaginado y creado un salón de gafas abierto al público, realzado por una exposición de obras artísticas de Le Havre. Los representantes de los diseñadores estarán presentes durante los dos días para presentar el conjunto de sus colecciones.

