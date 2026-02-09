Arvert fait son Cinéma ! Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Arvert fait son Cinéma !

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Arvert fait son Cinéma est de retour avec deux séances adultes et une séance spéciale enfant !

En partenariat avec le Foyer Rural d’Arvert et le CRPC.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

Arvert fait son Cinéma is back with two adult screenings and a special children’s screening!

In partnership with the Foyer Rural d’Arvert and the CRPC.

L’événement Arvert fait son Cinéma ! Arvert a été mis à jour le 2026-02-05 par Royan Atlantique