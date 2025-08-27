Ary Abittan : Authentique Cité des Congrès Nantes

Ary Abittan : Authentique Cité des Congrès Nantes mardi 3 mars 2026.

One man show Après trois ans d’absence, Ary Abittan revient sur scène, prêt à partager une nouvelle page de sa vie avec une sincérité rare. À 50 ans, entre la paternité, l’amour et la résilience, Ary dévoile ses réflexions sur le couple et l’enfance, tout en naviguant avec brio entre fous rires et moments d’émotion. Il nous livre son histoire, sans détour ni filtre, avec une intensité et une liberté retrouvée. Un spectacle « Authentique », puissant, où l’humour se mêle à l’intime. Il se confie sur ses galères, ses renaissances, ses doutes et ses espoirs, à travers des personnages irrésistibles et des moments d’émotions qui touchent en plein cœur. Plus libre et plus drôle que jamais, Ary embarque avec lui son public dans sa véritable renaissance. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

