Ary Abittan Bourges

Ary Abittan Bourges samedi 22 novembre 2025.

Cher

Ary Abittan 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ary Abittan revient sur scène avec un spectacle aussi drôle que touchant, entre confidences personnelles et humour sans filtre. Préparez-vous à rire… de lui, de vous, de tout !

Avec son énergie débordante et son sens inné de l’improvisation, Ary Abittan revient sur scène pour partager un spectacle aussi intime qu’hilarant. À travers des anecdotes personnelles, des portraits de famille hauts en couleur et des situations du quotidien dans lesquelles chacun se reconnaît, il dresse un tableau drôle, parfois tendre, souvent piquant… mais toujours sincère.

Un one-man-show à la fois explosif et touchant, où Ary Abittan mêle humour, émotion et autodérision avec brio. Un moment de complicité à ne pas manquer ! .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33

English :

Ary Abittan returns to the stage with a show that’s as funny as it is touching, a mix of personal confidences and unfiltered humor. Get ready to laugh? at him, at you, at everything!

German :

Ary Abittan kehrt mit einer ebenso lustigen wie berührenden Show auf die Bühne zurück, die persönliche Einblicke und ungefilterten Humor vereint. Bereiten Sie sich darauf vor, zu lachen über ihn, über Sie, über alles!

Italiano :

Ary Abittan torna sul palco con uno spettacolo tanto divertente quanto toccante, un mix di confidenze personali e umorismo senza filtri. Preparatevi a ridere: di lui, di voi, di tutto!

Espanol :

Ary Abittan vuelve a los escenarios con un espectáculo tan divertido como conmovedor, mezcla de confidencias personales y humor sin filtros. Prepárese para reírse… de él, de usted, ¡de todo!

