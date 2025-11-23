ARY ABITTAN – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

ARY ABITTAN Début : 2025-11-23 à 17:00. Tarif : – euros.

AZ PROD (L-R-21-2064) EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS, PRÉSENTE : ARY ABITTANAprès trois ans d’absence, Ary Abittan revient sur scène, prêt à partager une nouvelle page de sa vie avec une sincérité rare. À 50 ans, entre la paternité, l’amour et la résilience, Ary dévoile ses réflexions sur le couple et l’enfance, tout en naviguant avec brio entre fous rires et moments d’émotion. il nous livre son histoire, sans détour ni filtre, avec une intensité et une liberté retrouvée. Un spectacle Authentique , puissant, où l’humour se mêle à l’intime. Il se confie sur ses galères, ses renaissances, ses doutes, et ses espoirs à travers des personnages irrésistibles et des moments d’émotions qui touchent en plein cœur. Plus libre et plus drôle que jamais, Ary embarque avec lui son public dans sa véritable renaissance.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37