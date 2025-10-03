ARZAN – LE SEMAPHORE – TREBEURDEN Trebeuden

ARZAN Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE DE TREBEURDEN PRÉSENTE : ARZANArzan propose des compositions inspirées, rassemblées dans un spectacle dédié au souffle, où les instruments à vent et les langues anciennes du monde prennent vie sur une base de percussions, de contrebasse et de claviers.Quatre musiciens passionnés ont créé un répertoire où les musiques se mêlent en un flot de couleurs, issues d’Irlande, d’Écosse, d’Inde, de Chine, d’Arménie, de Turquie ou d’horizons imaginaires.Les flûtes résonnent, la voix s’élève, portée par des langues inattendues : le farsi du 13ème siècle, le chinois de Lao Tseu, le quechua des montagnes. Comme dans une transe chamanique, la communication s’établit et le souffle se propage.

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 Trebeuden 22