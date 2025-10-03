Arzan Sur les ailes du vent Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden

Arzan Sur les ailes du vent Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden vendredi 3 octobre 2025.

Arzan Sur les ailes du vent

Centre Culturel Le Sémaphore 7 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Arzan propose des compositions inspirées, rassemblées dans un spectacle dédié au souffle, où les instruments à vent et les langues anciennes du monde prennent vie sur une base de percussions, de contrebasse et de claviers.

Quatre musiciens passionnés ont créé un répertoire où les musiques se mêlent en un flot de couleurs, issues d’Irlande, d’Écosse, d’Inde, de Chine, d’Arménie, de Turquie ou d’horizons imaginaires.

Les flûtes résonnent, la voix s’élève, portée par des langues inattendues le farsi du 13ème siècle, le chinois de Lao Tseu, le quechua des montagnes. Comme dans une transe chamanique, la communication s’établit et le souffle se propage. .

