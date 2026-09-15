Informations pratiques

Béziers

AS BÉZIERS FOOTBALL / ES GRAU DU ROI

avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

L’ASB Football reçoit à domicile l’ES Grau du Roi.

L’ASB Football reçoit à domicile l’ES Grau du Roi.

Payant – Billetterie en ligne .

avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12

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English : AS BÉZIERS FOOTBALL / ES GRAU DU ROI

ASB Football will host ES Grau du Roi at home.

L’événement AS BÉZIERS FOOTBALL / ES GRAU DU ROI Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34