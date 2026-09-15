AGENDA · Béziers
AS BÉZIERS FOOTBALL / NÎMES OL 2 Béziers
samedi 6 février 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
AS BÉZIERS FOOTBALL / NÎMES OL 2
avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
L’ASB Football reçoit à domicile Nîmes OL 2.
L’ASB Football reçoit à domicile Nîmes OL 2.
Payant – Billetterie en ligne .
avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AS BÉZIERS FOOTBALL / NÎMES OL 2
ASB Football hosts Nîmes OL 2 at home.
L’événement AS BÉZIERS FOOTBALL / NÎMES OL 2 Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION Béziers 15 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers 16 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers 16 septembre 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers 16 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers 16 septembre 2026