AS IF Cie 3ème génération [SECHOIR D’AILLAC], Le Séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

AS IF Cie 3ème génération

Le Séchoir d'Aillac, Carsac-Aillac, Dordogne

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

À travers ses propres mots, se déploie le récit d’un imposteur qui se met progressivement à douter de l’imposture des autres.

Sergi Emiliano i Griell, metteur en scène de la compagnie, enquête sur les profondeurs de la nature humaine par le biais du fait divers et crée des formes théâtrales troublantes qui déplacent les habitudes de regards et la texture même du temps présent.

La compagnie est Associée à la L’Odyssée Scène conventionnée de Périgueux, la Troisième Génération développe un langage théâtral et corporel inspiré par le montage cinématographique et la bande dessinée.

Mise en scène Sergi Emiliano i Griell

Avec Agnès Delachair, Clémentine Marchand et Jules-Angelo Bigarnet

Production La Troisième Génération

Coproduction L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création de Périgueux, Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord. .

Through his own words, the story unfolds of an impostor who gradually begins to doubt the imposture of others.

Sergi Emiliano i Griell, the company?s director, investigates the depths of human nature through the medium of news stories, and creates disturbing theatrical forms

