As It Was / Nuit Modern Pop SUPERSONIC Paris

As It Was / Nuit Modern Pop SUPERSONIC Paris samedi 18 octobre 2025.

As It Was

Entre les beats futuristes de Charli XCX et les hymnes Pop d’Harry Styles, le Supersonic met à l’honneur la Gen Z le temps d’une soirée ou l’on dansera toute la nuit sur les étonnants tubes de demain

DJ Set Modern Pop de Philippe Catering et Vynil Coyote

Live Tribute à 1h00 de Le Camino

Dans la playlist :

Harry Styles, Wet Leg, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, The Weeknd, Tame Impala, Kendrick Lamar, Phoebe Bridgers, Childish Gambino, The 1975, Tyler The Creator, Tove Lo, Halsey, Girl In Red, Rosalia, Charli XCX, Lewis Capaldi, Caroline Polachek, Juliette Armanet, Maggie Rogers, Maisie Peters, Beabadoobee, Lorde, Lloyle Carner…

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://shorturl.at/chy28

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 17 octobre 2025

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 10 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T09:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T23:00:00+02:00_2025-10-17T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9fP0qEZES https://fb.me/e/9fP0qEZES