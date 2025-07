Asado Soudat

Asado Soudat mercredi 16 juillet 2025.

Asado

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Soirée conviviale autour d’une table commune avec empanadas en entrée, asado limousin, et dessert, préparés par notre ami Martin Mut, chef de passion. Prix libre. Sur réservation.

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Asado

A convivial evening around a communal table, with empanadas as a starter, Limousin asado and dessert, prepared by our friend Martin Mut, chef de passion. Free admission. Reservations required.

German : Asado

Geselliges Beisammensein am gemeinsamen Tisch mit Empanadas als Zwischengang, Asado Limousin und Dessert, zubereitet von unserem Freund Martin Mut, einem Koch aus Leidenschaft. Der Preis ist frei. Auf Reservierung.

Italiano :

Una serata conviviale attorno a un tavolo comune, con empanadas come antipasto, asado del Limousin e dessert, preparati dal nostro amico Martin Mut, chef appassionato. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Asado

Una velada de convivencia en torno a una mesa común, con empanadas como entrante, asado de Limousin y postre, preparados por nuestro amigo Martin Mut, un chef apasionado. Entrada gratuita. Imprescindible reservar.

L’événement Asado Soudat a été mis à jour le 2025-07-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin