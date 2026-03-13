Asaf Avidan + Mina Tindle Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Asaf Avidan + Mina Tindle Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement jeudi 16 juillet 2026.
Asaf Avidan + Mina Tindle
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
De retour en groupe pour un show enfiévré, Asaf Avidan s’impose en crooner hors pair, l’un des performeurs les plus impressionnants de sa génération.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
Back with his band for a feverish show, Asaf Avidan stands out as an outstanding crooner, one of the most impressive performers of his generation.
L’événement Asaf Avidan + Mina Tindle Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme