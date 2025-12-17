Asaf Elkabetz en concert à la bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé Paris

Pianiste-compositeur, Asaf est un utilisateur régulier du piano de la bibliothèque. Il vous donne rendez-vous le 10 janvier pour un concert dans l’espace Musique de la bibliothèque. Retrouvez également ses compositions sur ses réseaux sociaux.

Le principe de la Répéthèque est d’offrir un espace scénique gratuit en bibliothèque à des musiciens dotés d’un minimum d’expérience et désireux de se tester en live lors d’une répétition en conditions réelles.

Dans le cadre des répéthèques proposées par les bibliothèques de Paris, la bibliothèque Hergé a le plaisir d’accueillir Asaf Elkabetz, samedi 10 janvier à 16h.

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr



