Asamb’en Alré Place du Golhérez Auray

Asamb’en Alré Place du Golhérez Auray samedi 11 octobre 2025.

Asamb’en Alré

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Asamb’ en Alré stage, concours, fest-deiz, apéro-concert et fest-noz

La culture bretonne est notre bien commun, elle se doit d’être partagée et accessible pour toutes et pour tous. C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous, passionnés ou néophytes de la culture bretonne, sur le parvis de la salle Athéna pour danser lors du fest-deiz et du fest-noz, pour participer aux différents concours (musique, chant, danse) ou tout simplement profiter de l’ambiance festive de la journée.

Restauration sur place dès 12h30.

Programme 10h stage de danses traditionnelles du pays d’Auray,

14h fest-deiz, concours de musiques, chants et danses du pays d’Auray,

19h apéroconcert,

21h fest-noz. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 33 71 40 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Asamb’en Alré Auray a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon