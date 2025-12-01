Asante Santi Debriano Quartet + Simon Belelty & Kirk Lightsey JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Santi Debriano est accompagné pour ce concert de sa fidèle alliée, la pianiste Mamiko Watanabe, ainsi que deux musiciens cubains incontournables de la scène jazz française, Lukmil Perez à la batterie et Ricardo Izquierdo au saxophone ténor.

S’ajoutent pour l’occasion deux invités prestigieux : Simon Belelty, guitariste et fondateur du label JOJO RECORDS, et la légende du piano Kirk Lightsey.

Fidèle à son style singulier, Santi Debriano déploie des harmonies riches et un lyrisme profond, mêlant rythmes et couleurs hérités de ses racines afro-caribéennes et panaméennes. Une musique à la fois ancrée et universelle, habitée d’une gratitude profonde, fidèle à la signification spirituelle de son nom : Asante.

Ricardo Izquierdo / saxophone

Mamiko Watanabe / piano

Asante Santi Debriano / contrebasse

Lukmil Perez / batterie

Guest Simon Belelty / guitare

Guest Kirk Lightsey / piano

22h30

Jam session Jazz/Afrocubain !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Artiste phare de l’écurie JOJO RECORDS et figure majeure du jazz new-yorkais, Santi Debriano se fait rare en France. Pour ce concert exceptionnel, il est entouré d’un quartet de haut niveau.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 15 à 19 euros.

Jam session : 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-12T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T02:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/