Asante Santi Debriano Quartet + Simon Belelty & Kirk Lightsey JASS CLUB PARIS Paris jeudi 11 décembre 2025.
19h30 & 21h30
Santi Debriano est accompagné pour ce concert de sa fidèle alliée, la pianiste Mamiko Watanabe, ainsi que deux musiciens cubains incontournables de la scène jazz française, Lukmil Perez à la batterie et Ricardo Izquierdo au saxophone ténor.
S’ajoutent pour l’occasion deux invités prestigieux : Simon Belelty, guitariste et fondateur du label JOJO RECORDS, et la légende du piano Kirk Lightsey.
Fidèle à son style singulier, Santi Debriano déploie des harmonies riches et un lyrisme profond, mêlant rythmes et couleurs hérités de ses racines afro-caribéennes et panaméennes. Une musique à la fois ancrée et universelle, habitée d’une gratitude profonde, fidèle à la signification spirituelle de son nom : Asante.
Ricardo Izquierdo / saxophone
Mamiko Watanabe / piano
Asante Santi Debriano / contrebasse
Lukmil Perez / batterie
Guest Simon Belelty / guitare
Guest Kirk Lightsey / piano
Jam session Jazz/Afrocubain !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Artiste phare de l’écurie JOJO RECORDS et figure majeure du jazz new-yorkais, Santi Debriano se fait rare en France. Pour ce concert exceptionnel, il est entouré d’un quartet de haut niveau.
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 15 à 19 euros.
Jam session : 5 euros.
Tout public.
