Ascain Lesaka 45 ans de jumelage Ascain

Ascain Lesaka 45 ans de jumelage

Place Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Une journée de fête et d’amitié pour les 45 ans de jumelage entre Ascain et Lesaka.

Depuis 1980, Ascain (Lapurdi) et Lesaka (Nafarroa) sont jumelées. Plus de quatre décennies d’amitié, d’échanges et de projets communs ont tissé des liens solides entre nos deux villages. Cette relation vivante se nourrit de la culture, de l’euskara et de la volonté de renforcer la convivialité transfrontalière.

Le programme sera bientôt disponible. .

Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84

