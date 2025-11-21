ASCENDANT VIERGE – HALLE TONY GARNIER Lyon

ASCENDANT VIERGE Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Aussi bien avant-gardiste que sans égal, ascendant vierge continue sur sa lancée à établir la musique de demain, accessible à tou·te·s à travers des productions aux essences pop et rythmes effrénés et des paroles tantôt apocalyptiques, captant les enjeux et craintes de nos générations actuelles ; tantôt unificatrices et exaltantes. Après des premières sorties marquées par l’ère pandémique, dont le fameux tube Influenceur, véritable porte-étendard d’une jeunesse traversée par le digital, le duo composé de Mathilde Fernandez et Paul Seul, a entamé une nouvelle ascension en 2023 avec la sortie de son premier album, Une Nouvelle Chance. Encensé par la presse française et internationale (Le Monde, Libération, Télérama, Metal Magazine, Numero Magazine, Ex-Berliner, …), ascendant vierge déploie alors un show total, animant tous les sens, à travers une tournée de plus de 60 dates : Primavera Festival, Pukkelpop Festival, le Berghain, ARTE live … et bien d’autres. 2025 s’annonce comme une nouvelle étape après une année 2024 marquée par la sortie de Le Plus Grand Spectacle De La Terre le 13 septembre, une tournée aux États-Unis, plusieurs festivals en Europe et un premier Zénith à Paris le 30 novembre dernier.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

