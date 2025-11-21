Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ascendant vierge – Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Ascendant vierge – Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement vendredi 21 novembre 2025.

Rhône

Ascendant vierge  Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

  .

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux
Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

 

L’événement Ascendant vierge Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-08 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme