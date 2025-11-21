Ascendant Vierge Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Ascendant Vierge

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Aussi bien avant-gardiste que sans égal, ascendant vierge continue sur sa lancée à établir la musique de demain, accessible à toutes et tous.

.

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

As avant-garde as they are unrivalled, ascendant vierge continue to build on their momentum to establish the music of tomorrow, accessible to all.

German :

Aszendent Jungfrau ist nicht nur ein Avantgardist, sondern auch ein unvergleichlicher Musiker, der die Musik von morgen für alle zugänglich macht.

Italiano :

Tanto avanguardisti quanto impareggiabili, gli Ascendant Vierge continuano a costruire il loro slancio per creare la musica di domani, accessibile a tutti.

Espanol :

Tan vanguardistas como inigualables, los ascendant vierge siguen aprovechando su impulso para establecer la música del mañana, accesible a todos.

L’événement Ascendant Vierge Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme