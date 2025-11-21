Ascendant Vierge Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Ascendant Vierge Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement vendredi 21 novembre 2025.
Ascendant Vierge
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 42 – 42 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21 20:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Aussi bien avant-gardiste que sans égal, ascendant vierge continue sur sa lancée à établir la musique de demain, accessible à toutes et tous.
.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
As avant-garde as they are unrivalled, ascendant vierge continue to build on their momentum to establish the music of tomorrow, accessible to all.
German :
Aszendent Jungfrau ist nicht nur ein Avantgardist, sondern auch ein unvergleichlicher Musiker, der die Musik von morgen für alle zugänglich macht.
Italiano :
Tanto avanguardisti quanto impareggiabili, gli Ascendant Vierge continuano a costruire il loro slancio per creare la musica di domani, accessibile a tutti.
Espanol :
Tan vanguardistas como inigualables, los ascendant vierge siguen aprovechando su impulso para establecer la música del mañana, accesible a todos.
L’événement Ascendant Vierge Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme