Ascension commentée du beffroi, Hôtel de ville, Bailleul

Informations pratiques

Ascension commentée du beffroi 19 et 20 septembre Hôtel de ville Nord

Inscription obligatoire au Bureau d’information touristique, 24h à l’avance. Départ : devant l’Office de tourisme de Bailleul, 3 Place Charles de Gaulle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Symbole majestueux de la ville, le beffroi compte parmi les 56 beffrois de Belgique et de France classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du haut du chemin de ronde laissez le temps suspendre son vol en contemplant la vue exceptionnelle sur la chaîne des Monts de Flandre et la plaine de la Lys jusqu’au pays de l’Artois.

Hôtel de ville Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France +33365671017 https://reservation.coeurdeflandre.fr/ascension-commentee-du-beffroi-de-bailleul.html L’Hôtel de Ville a été réalisé suite à la destruction totale de la ville lors de la Première Guerre mondiale. La reconstruction a été confiée à une équipe d’architectes composée de Louis Marie-Cordonnier, René et Maurice Dupire, Louis Roussel et Jacques Barbotin. Il s’agit d’une reconstruction artisanale et régionale avec le souci de renouer avec l’image régionale traditionnelle de l’hôtel de ville avec son beffroi, la bretèche, afin de faire de toute la ville un ensemble d’art flamand. Meneaux en pierre, encadrement à redent des lucarnes, bretèche plaquée au centre, sur un pignon à pans de moineaux, sont autant d’éléments qui confèrent sa grande primauté à l’architecture locale. Le beffroi repose sur une salle gothique du XIIe siècle. A25 Lille-Dunkerque, sortie 10 Bailleul centre ville SNCF Lille- Dunkerque/Calais, gare Bailleul

Symbole majestueux de la ville, le beffroi compte parmi les 56 beffrois de Belgique et de France classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ville de Bailleul