ASCENSION CRÉATIVE – Route de Béziers Maraussan, 31 mai 2025 07:00, Maraussan.

Hérault

ASCENSION CRÉATIVE Route de Béziers Chemin de Tabarka Maraussan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Détente, partage et convivialité

De 9h30 à 15h, partagez un moment de détente au Château de Perdiguier, au travers d’ateliers, d’un pique-nique, d’une dégustation et d’une visite commentée du domaine.

De 9h30 à 15h, partagez un moment de détente au Château de Perdiguier, au travers d’ateliers, d’un pique-nique et d’une visite commentée du domaine.

Au programme

De 9h30 à 12h, un atelier au choix marche afghane, aquarelle ou écriture créative, sur inscription .

12h Pique-nique sur la pelouse du château, dégustation de rosé du domaine.

14h visite commentée du domaine ( château et grotte ) offerte aux participants. Durée 1 heure.

Inscription à info@domaineperdiguier.fr en précisant le nom de l’atelier en objet de courriel.

Détail des ateliers

Écriture créative 15 euros

Les mots voyageurs par Sylvie Marletta, animatrice d’ateliers d’écriture diplômée de l’Université Paul Valéry à Montpellier. Artiste pluridisciplinaire et journaliste, elle anime des ateliers d’écriture dans le biterrois depuis plusieurs années dans des lieux culturels (MRAC de Sérignan, les Ostals, le Musée Fayet, la Mouche etc…).

Ses ateliers sont un lieu de créativité, de partage et de convivialité ouvert à tous.

Tous publics . Maximum 10 personnes.

+ de renseignements Sylvie Marletta 06 11 30 76 52

Aquarelle 15 euros

Avec Mijo. » Peindre à l’aquarelle pour retenir les siècles et sentir le moment présent. Peindre à l’aquarelle ses sentiments, peindre ce que l’on voit et ce que l’on ressent, pour débutants ou habitués, dans un cadre historique et artistique, en petit groupe, pour une ascension créative. Je peux fournir le matériel, mais si possible amener celui avec lequel vous êtes à l’aise. »

Tous publics . Maximum 10 personnes.

+ de renseignements Mijo 06 18 93 66 16

Retrouvez Mijo sur English :

Relaxation, sharing and conviviality

From 9:30 a.m. to 3 p.m., share a moment of relaxation at Château de Perdiguier, with workshops, a picnic, a tasting session and a guided tour of the estate.

German :

Entspannung, Austausch und Geselligkeit

Von 9:30 bis 15:00 Uhr können Sie im Château de Perdiguier einen Moment der Entspannung teilen, mit Workshops, einem Picknick, einer Weinprobe und einer kommentierten Besichtigung des Weinguts.

Italiano :

Relax, condivisione e convivialità

Dalle 9.30 alle 15.00, condividete un momento di relax allo Château de Perdiguier, con laboratori, un picnic, una degustazione e una visita guidata della tenuta.

Espanol :

Relajación, compartir y convivencia

De 9:30 a 15:00, comparta un momento de relajación en el Château de Perdiguier, con talleres, un picnic, una degustación y una visita guiada por la finca.

