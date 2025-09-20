Ascension de la tour Charlemagne Château de Pierrefonds Pierrefonds

Ascension de la tour Charlemagne Château de Pierrefonds Pierrefonds samedi 20 septembre 2025.

Ascension de la tour Charlemagne 20 et 21 septembre Château de Pierrefonds Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le château de Pierrefonds ouvre ses portes gratuitement, et en exclusivité : l’ascension de la tour Charlemagne !

Accompagné(e) d’un guide-conférencier passionné, découvrez les cinq niveaux de cette tour emblématique, chacun marqué par une esthétique singulière et une ingéniosité remarquable.

Plongez dans l’histoire et l’architecture à travers une visite exclusive, mêlant patrimoine et créativité. Une occasion rare de voir le château sous un nouvel angle et d’explorer des lieux habituellement fermés au public.

Château de Pierrefonds Rue Viollet le Duc, 60350 Pierrefonds Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France 0344427272 http://www.monuments-nationaux.fr Construit au XVe, démantelé au XVIIe, recréé sur ordre de Napoléon III, Pierrefonds est une interprétation du Moyen-Âge et de la Renaissance. Remarquable par la perfection des décors des appartements impériaux, le château accueille aussi une exposition permanente sur la restauration menée par Viollet-le-Duc et sur les fonderies d’art Monduit. Caves aménagées avec sons et lumières : “Le bal des gisants”. De Paris : A 1, sortie n° 9, puis D 200 vers Compiègne et D 973 De Lille : A 1, sortie n° 11, puis D 935 jusqu’à Compiègne et D 973 De Reims : N 31 vers Compiègne puis D 335 De Rouen : N 31 jusqu’à Compiègne, puis D 973

@S.LELEU/Centre des monuments nationaux