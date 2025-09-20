Ascension des tours d’une cathédrale gothique Cathédrale Reims

Ascension des tours d’une cathédrale gothique 20 et 21 septembre Cathédrale Marne

Billetterie horodatée sur le site. Visite toute les 20 minutes. Groupe limité à 18 personnes. La visite est déconseillée aux jeunes enfants, femmes enceintes, aux personnes cardiaques ou sujettes au vertige.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après avoir gravi les 249 marches menant aux parties hautes de la cathédrale de Reims, les visiteurs sont récompensés par une expérience unique.

Le parcours permet d’approcher de près la statuaire monumentale qui orne les façades, témoignant de la richesse sculpturale de l’édifice. C’est aussi l’occasion de découvrir la remarquable charpente en béton armé conçue par l’architecte Henri Deneux au lendemain de la Première Guerre mondiale, une réalisation technique innovante pour son époque.

Enfin, le sommet offre une vue imprenable sur la Cité des Sacres et ses environs, invitant à porter un nouveau regard sur la ville et son patrimoine.

Une ascension inoubliable, entre prouesse architecturale, histoire et panorama exceptionnel.

Cathédrale Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 47 55 34 https://www.cathedrale-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.cathedrale-reims.fr »}] L’utilisation exceptionnelle des nouvelles techniques architecturales du XIIIᵉ siècle, ainsi que l’harmonieux mariage de la décoration sculptée avec les éléments architecturaux, ont fait de la cathédrale Notre-Dame de Reims l’un des chefs-d’œuvre de l’art gothique. Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Centre des monuments nationaux