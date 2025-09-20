Ascension du clocher de la cathédrale Saint-Maclou Cathédrale Saint-Maclou Pontoise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ascension du clocher pour une vue panoramique exceptionnelle.

Attention : 175 marches à monter puis à descendre, dans un escalier en colimaçon étroit. Non adapté aux personnes à mobilité réduite ou sujettes au vertige.

Samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 13h à 17h.

Attention, nombre de places très limitées. Gratuit et sur réservation uniquement au 01 30 73 90 77 (du mercredi au dimanche) ou sur musee@ville-pontoise.fr.

Cathédrale Saint-Maclou 53 rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Visite libre

Ville de Pontoise