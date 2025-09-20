Ascension du clocher de l’église Saint-Thibault au coucher du soleil Église Saint-Thibault Joigny

Ascension du clocher de l’église Saint-Thibault au coucher du soleil Samedi 20 septembre, 19h30 Église Saint-Thibault Yonne

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme | 10 personnes maximum | Déconseillé aux personnes claustrophobes ou qui ont le vertige | L’activité nécessite de pouvoir monter 140 marches.

Au coucher du soleil, ascencionnez le clocher de l’église Saint-Thibault, visitez les combles de l’église, passez par les cloches, et enfin admirez le Jovinien et la vallée de l’Yonne depuis son sommet !

Église Saint-Thibault 2 Rue Chaudot, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 62 11 05

© J.-M. S.