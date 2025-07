Ascension du Pic d’Anie au départ de la vallée d’Aspe Place François Sarraillé Bedous

Ascension du Pic d'Anie au départ de la vallée d'Aspe dimanche 27 juillet 2025.

Place François Sarraillé Office de Tourisme Bedous Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Profitez d’une randonnée accompagnée avec un accompagnateur professionnel qui enrichira votre aventure en vous partageant ses connaissances sur la faune, la flore et la vie pastorale locale. Traversez une forêt, croisez des estives animées par les bergers, et suivez le GR10 jusqu’aux impressionnantes orgues de Camplong. Le terrain devient ensuite plus technique, entre roches karstiques et éboulis. Au sommet, profitez d’un panorama à 360° sur la Pierre Saint-Martin, le cirque de Lescun et les sommets environnants. Un décor grandiose pour un pique-nique bien mérité. Avec 1200 m de dénivelé, cette randonnée est accessible est sportive.

Informations Pratiques départ 8h à l’Office de Tourisme de Bedous, durée 7h, Dès 13 ans, difficulté Difficile (1200m dénivelé). Prévoir 2L d’eau/pers, chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, gants, protection solaire, pique-nique. .

+33 5 59 39 98 00

