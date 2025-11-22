Ascolta Io Boss Clément Bosio La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarif : – – EUR

Tarif libre et conscient

Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

IO BOSS, Clément Bosio Sortie Officielle de l’Album ASCOLTA
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

IO BOSS, Clément Bosio Official release of the album ASCOLTA

German :

IO BOSS, Clément Bosio Offizielle Veröffentlichung des Albums ASCOLTA

Italiano :

IO BOSS, Clément Bosio Pubblicazione ufficiale dell’album ASCOLTA

Espanol :

IO BOSS, Clément Bosio Lanzamiento oficial del álbum ASCOLTA

