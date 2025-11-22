Ascolta Io Boss Clément Bosio La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Ascolta Io Boss Clément Bosio
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – – EUR
Tarif libre et conscient
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
Date(s) :
2025-11-22
IO BOSS, Clément Bosio Sortie Officielle de l’Album ASCOLTA
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
IO BOSS, Clément Bosio Official release of the album ASCOLTA
German :
IO BOSS, Clément Bosio Offizielle Veröffentlichung des Albums ASCOLTA
Italiano :
IO BOSS, Clément Bosio Pubblicazione ufficiale dell’album ASCOLTA
Espanol :
IO BOSS, Clément Bosio Lanzamiento oficial del álbum ASCOLTA
