« Asha & Békir, le mystère des récits évaporés » 15 – 23 novembre Théâtre de la Pergola – Caudéran (Bordeaux) Gironde

Tarif enfant (-18 ans) : 9e – Tarif adulte : 14e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T15:00:00 – 2025-11-15T16:10:00

Fin : 2025-11-23T10:30:00 – 2025-11-23T11:40:00

Le spectacle est adapté pour les enfants primaires (6 à 11ans) mais il est ouvert à tous (adultes, familles, sont plus que bienvenu.e.s)

Un frère et sa sœur se sont donnés pour mission d’élucider le mystère des récits évaporés : dans leur monde, les histoires disparaissent, et nos deux protagonistes vont avoir besoin du public pour les guider dans cette quête ! Construit comme « un livre dont vous êtes le héros », le spectacle est participatif : Asha et Békir vont faire appel aux choix des spectateur.rice.s, devenu.e.s acteur.rice.s du déroulé de l’histoire, pour avancer dans les scènes, et plusieurs fins sont possibles ! Pas d’improvisation, tout est écrit, mais le spectacle peut donc varier d’une représentation à l’autre ! Nos héros croisent sur leur chemin une myriade de personnages et de lieux, et en mêlant travail des lumières, costumes, musiques, interprétation, qui vous embarquent dans une histoire aux traits humoristiques et épiques, et nous rappellent l’importance de se rassembler autour des récits. Un spectacle jeune public pensé pour grands et les petits !

Théâtre de la Pergola – Caudéran (Bordeaux) Rue fernand Cazères Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Photo : Fanny Huré