ASHEN, Le Rocher de Palmer, Cenon

ASHEN Vendredi 9 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 21€ | Tarif Abonné.e : 18€ | Tarif Infidèle : 18€ | Tarif PMR/PSH : 18€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:30:00+02:00

Porté par le frontman Clem Richard, ASHEN développe une écriture sonore traversée de contrastes et de tensions assumées. Après des passages sur des scènes majeures telles que le Hellfest ou le Festival 666, le groupe franchit une nouvelle étape avec la sortie de son premier album Chimera, paru le 12 septembre 2025. Les douze titres étaient attendus, et convainquent dès les premières notes. Featurings ambitieux, rendu maîtrisé. Le projet leur permet de s’inscrire pleinement parmi les groupes phares du genre. L’intégration de beats électroniques renforce l’architecture des morceaux sans en diluer l’impact rock. Un mélange qui confirme une trajectoire solide et un avenir prometteur. Avec en fil rouge la recherche de l’authenticité, ASHEN est un groupe qui veut et qui fait de la scène un espace de rassemblement.

Dernier album : CHIMERA, 2025, Out of Line Music

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/ashen-09102026-1830 »}]

Formé à Paris en 2021, ASHEN s’est rapidement imposé dans le paysage metalcore français. Le groupe affirme une identité sonore structurée, nourrie par du metalcore et traversée d’influences rock e … France Metal