ASHEN PARALLYX – Le RACK’AM Bretigny Sur Orge

ASHEN PARALLYX Début : 2026-05-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Groupe de rock/metal, fondé à Paris en 2021, ASHEN devient rapidement un outil cathartique, poussant à développer une identité plurielle et introspective. Le passé, les traumas et les peurs que le monde moderne provoque chez les membres du groupe sont l’essence de leur créativité. Leur musique se constitue de sonorités déchirantes et sombres, qui illustrent les souffrances du passé et les peurs du futur, façonnant les personnalités de chacun. La volonté d’ASHEN est de traiter en profondeur l’expression de sentiments intenses et intimes et d’arriver à faire se rejoindre des pôles émotionnels opposés.Première partie : PARALLYX

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91